Mauro: «Dell’Inter ho apprezzato tanto una cosa. Inzaghi, non condivido un cambio!»

Massimo Mauro si è pronunciato sulla partita pareggiata da Napoli e Inter con il punteggio di 1-1 nell’ultima giornata di Campionato. Da parte sua, un elogio e dei dubbi.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha pareggiato contro il Napoli per 1-1. La squadra nerazzurra si è fatta rimontare nel finale, subendo la rete di Philip Biling dopo una percussione di Stanislav Lobotka. Sul punto si è espresso Massimo Mauro a Radio TV Serie A: «Mi è piaciuta moltissimo la difesa dell’Inter, soprattutto la prestazione di Bastoni. Con la sua intelligenza ha salvato i nerazzurri in varie occasioni. È un piacere vedere calciatori italiani, come lui e Acerbi, rappresentare l’ossatura di una squadra come i nerazzurri. Il Napoli è costretto l’Inter a difendersi, questi ultimi lo hanno fatto bene. L’intensità difensiva dei nerazzurri, la capacità di non mollare mi sono piaciuti tantissimo, ma il Napoli meritava».

Mauro sui due allenatori di Napoli e Inter

IL COMMENTO – Mauro ha poi proseguito sottolineando come il tecnico degli azzurri Antonio Conte possa ritenersi soddisfatto per l’andamento del match: «Se fossi Conte, sarei contento perché questa prestazione è una garanzia per il futuro. Per quanto riguarda Inzaghi, gli avrei chiesto come mai ha sostituito Bastoni, io avrei sostituito Thuram con De Vrij».