Mauro: “Gasperini non si è imposto all’Inter. Ora Atalanta spettacolo”

Mauro ha parlato del grande campionato di Gian Piero Gasperini alla guida dell’Atalanta. L’ex calciatore sottolinea il fallimento del tecnico alla guida dell’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

TUTTO E’ CAMBIATO – Massimo Mauro torna sul percorso di Gasperini all’Inter: «L’Atalanta è uno spettacolo, ha fatto cose straordinarie. Pensare che potesse fare come il Leicester di Ranieri sarebbe stato bellissimo ma certe imprese in Italia sono più complicate. Si vede che sono capaci a fare tutto, ad attaccare ,a difendersi ,e poi hanno giocatori straordinari che fanno bene con Gasperini ma che farebbero fatica in altre squadre. Manca Ilicic ma quando tornerà, con la formula della Champions a partita unica, potrebbero fare un grande exploit. Gasperini in una big? All’Inter non è riuscito a imporsi, ha fatto grandi cose con Atalanta e Genoa. Non vorrei che fosse un uomo da squadre che non devono dimostrare niente ma che possono strabiliare tutti».