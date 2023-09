Mauro: «La forza dell’Inter è il gruppo, nessuno si risparmia!»

Mauro elogia il gruppo dell’Inter, a disposizione di Inzaghi. Migliorati anche tantissimi giocatori, tra tutti Federico Dimarco

GRUPPO − Su Tutti Convocati, Massimo Mauro sulla forza dell’Inter: «L’assenza di Arnautovic non avrà un peso perché non è un giocatore fondamentale per l’Inter. È il gruppo la forza di Inzaghi, ha trovato un gruppo di giocatori che giocano come lui vuole, non c’è un giocatore che si risparmia. Inzaghi straordinario per questo. Se fosse stato un altro allenatore tipo Guardiola o Klopp si sarebbe detto ‘Oh guarda come è migliorato Dimarco, come sta giocando Calhanoglu’. Bravissimo allenatore Inzaghi».