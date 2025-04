Mauro esalta: «De Vrij straordinario. Inter dotata di ‘quei particolari’!»

Massimo Mauro si è pronunciato in merito alle scelte a disposizione di Simone Inzaghi per i tanti impegni della sua Inter. Di seguito il suo commento.

LA ROSA – Massimo Mauro si è espresso a Pressing sulla profondità della rosa dell’Inter. L’ex calciatore ha posto l’accento, a proposito di quest’aspetto, sulla bontà delle scelte su cui il tecnico Simone Inzaghi può contare nell’affrontare le varie competizioni in cui la sua squadra è ancora in corsa: «Si sta parlando di De Vrij, Bisseck, Frattesi, cioè giocatori convocati dalle rispettive Nazionali. Guardate l’intervento di De Vrij: quel colpo di testa (con cui ha salvato sul tiro a colpo sicuro di Piccoli, ndr.) è una giocata da giocatore straordinario, sono quei particolari che in una grande squadra non possono mancare».

Mauro sottolinea l’importanza del gesto di De Vrij in Inter-Cagliari

LA CONVINZIONE – Mauro ha poi proseguito soffermandosi sulla giocata di De Vrij sul tiro di Roberto Piccoli. Secondo l’ex calciatore italiano, si è trattato di un gesto provvidenziale per evitare brutte sorprese per i nerazzurri: «Ci sono dei particolari che rendono l’Inter una grande squadra. Uno di questi è dato da quel salvataggio lì, senza il quale il Cagliari avrebbe siglato il 2-3 e riaperto la partita. Inzaghi può chiudere gli occhi e scegliere un giocatore come si deve dalla panchina».