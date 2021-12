Mauro: «Dumfries? Criticato ma senza palla fa la fortuna dell’Inter!»

C’è un nuovo protagonista nell’Inter di dicembre: Dumfries. L’olandese, molto criticato nelle prime giornate, ora sta mostrando il suo valore: da Tiki Taka su Italia 1 lo elogia Massimo Mauro.

CAMBIO DI ROTTA – Massimo Mauro vede una smentita su certe affermazioni: «Qualche settimana fa si parlava che ci voleva ancora Antonio Conte e che Simone Inzaghi non era buono. Questa è l’Inter di Inzaghi, le altre squadre sembrano giocare due in meno. Ha un giocatore l’Inter, che è Marcelo Brozovic, che gioca per tutti. Adesso è una squadra che veramente gioca molto meglio dell’anno scorso. Sapete cosa penso di Conte, ma Inzaghi è molto bravo. Ci sono degli illustri tifosi dell’Inter, delle persone molto intelligenti, che ne hanno dette di tutti i colori a quel ragazzo che domenica è stato straordinario in umiltà e intelligenza, che è Denzel Dumfries. Andando senza palla ha fatto la fortuna di questa squadra: Brozovic sa a chi passarla, addirittura Milan Skriniar gli ha fatto un passaggio straordinario».