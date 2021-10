Mauro: «Dumfries-Alex Sandro? Non c’era nulla, contatto normalissimo»

Massimo Mauro, intervenuto su Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, ritiene il contatto Dumfries-Alex Sandro in Inter-Juventus non falloso

CONTATTO − Mauro non ha dubbi sull’episodio di Inter-Juventus: «Episodio di ieri lampante, ha ragione Simone Inzaghi. Ma tutti gli allenatori invocano la Var. Il protocollo chiaro per me sarebbe fuorigioco e gol non gol. Il resto bisogna darlo all’arbitro, altrimenti si riporta a 20 anni fa. Questo modo di usare la moviola terrorizza e spiana le caratteristiche che servono per diventare giocatore. Il calcio è sport di contatto, cosi come il basket. Se ti metti nella testa del calciatore che se prende la palla e anche l’avversario è fallo, finisce il gioco. Ieri, il giocatore dell’Inter interviene convinto di prendere la palla, Alex Sandro lo anticipa ma non può fare nulla più. L’arbitro lo deve capire, non c’era nulla ieri. E’ stato un normalissimo contatto di gioco».