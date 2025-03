Mauro sulla corsa scudetto: «Napoli ha un compito. Inter sa questo!»

Massimo Mauro ha espresso il suo punto di vista sulla lotta al vertice del Campionato italiano, con il Napoli che è alla ricerca dell’aggancio in classifica sull’Inter, ora distante 3 punti.

IL RAGIONAMENTO – Massimo Mauro si è così pronunciato a Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla corsa scudetto che vede coinvolti, in prima battuta, i partenopei e l’Inter: «La sfida tra Napoli e Milan, di domenica sera, sarà difficile perché i rossoneri hanno diversi contropiedisti. La squadra azzurra dovrà stare attenta perché ha il dovere di conseguire la vittoria. Il Napoli ha l’obiettivo di non far scappare troppo l’Inter, anche se il suo campionato è per me già da 10 in pagella».