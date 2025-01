Mauro consiglia Frattesi: «Rimanga in un gruppo che vince!»

Mauro ha voluto consigliare Davide Frattesi, che vorrebbe lasciare l’Inter per giocare di più altrove. Queste le sue parole.

CONSIGLIO – Il futuro di Davide Frattesi rimane ancora tutto da scrivere. A parlarne su Mediaset, Massimo Mauro. L’ex giocatore, oggi opinionista, ha voluto dare un suggerimento al centrocampista insoddisfatto: «Nelle squadre che vincono i giocatori che entrano sono importantissimi. Frattesi se sta mal volentieri lo vendo, perché voglio gente determinata e contenta anche se gioca quindici minuti. È molto importante restare in un gruppo che vince, anziché andare a giocare in altre parti meno forti e giocare dieci partite in più. A fine carriera te ne puoi pentire».