Mauro: «Colpisce un difetto dell’Inter! Mancata la gestione»

Massimo Mauro è rimasto sorpreso dal modo in cui è finito il campionato. Il giornalista ha detto la sua dagli studi di Pressing.

SORPRESA – L’Inter è riuscita a perdere questo scudetto e ha lasciato al Napoli la gloria del tricolore. Un duro colpo da digerire, che arriva però in un momento in cui ancora tutto può tornare in gioco. Come? Attraverso la finale di Champions League. I giudizi potrebbero cambiare in soli 90 minuti e l’anno diverrebbe storico con la vittoria contro il Psg. Prima però ci sono da analizzare gli errori fatti in campionato, dove sono stati troppi i punti e le occasioni perse per conquistare il secondo scudetto in fila.

Inter, il difetto secondo Mauro

COMMENTO – Massimo Mauro, dagli studi di Pressing, ne ha parlato in questo modo rimanendo abbastanza sorpreso da un aspetto in particolare: «Mi colpisce il fatto che l’Inter abbia preso tanti gol nel finale. La gestione della palla è quella di una squadra che non ha dribbling, ma tanta corsa, che può mettere in difficoltà. Magari a fine partita hanno fatto più fatica. Nelle competizioni vince una sola, le altre non falliscono. Per poter vincere devi essere lì e competere. Conte ha fatto così, anche grazie all’Inter che glielo ha permesso».