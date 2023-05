Mauro: «Centrocampo Inter come quello del City: se la giocano!»

Massimo Mauro, a Radio 24, ha parlato di quella che secondo lui sarà la finale di Champions League (vedi articolo). L’Inter dovrà giocarsela con mentalità contro il Manchester City, ma il commentatore sportivo è convinto di una cosa in particolare. Ecco quale.

MENTALITÀ − Massimo Mauro a “Tutti Convocati” su Radio 24 ha parlato dell’Inter e della finale di Champions League che la squadra di Simone Inzaghi dovrà giocare contro il Manchester City: «Il centrocampo dell’Inter non è tanto diverso da quello del Manchester City. De Bruyne è la stella forse del City, ma gli altri se la giocano. Loro si fidano molto più della loro tecnica di noi in Italia. Ma Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella non li vedo meno forti di Rodri, Gundogan, De Bruyne. Erling Haaland è forte ma Edin Dzeko e Romelu Lukaku in forma non hanno niente da invidiargli. L’accento è da porre sulla mentalità della partita, da come si giocherà. Il Manchester City si difende benissimo, tanto che il Real Madrid non è riuscito ad avvicinarsi alla porta. Per come giocano o vai lì e ti metti alla pari, uomo contro uomo, per vedere che succede. Oppure loro terranno la palla 80’ e vedremo forse un contropiede da parte dell’Inter».