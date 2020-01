Matuidi: “Inter e Lazio stagione incredibile, ma Juventus vuole tutti i trofei!”

Condividi questo articolo

Matuidi ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” in vista di Roma-Juventus, sfida in programma domenica alle ore 20.45 e valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Il centrocampista bianconero parla del testa a testa con l’Inter, che sabato se la vedrà a San Siro contro l’Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni

PREMATURO – Blaise Matuidi parla della corsa scudetto in vista di Roma-Juventus, una delle tre partite più attese della diciannovesima giornata di Serie A. Le altre due, vale a dire Inter-Atalanta e Lazio-Napoli, potrebbero dire qualcosa in più sui piani alti della classifica. Secondo il francese però è prematuro parlare di partite decisive: «Penso che sia ancora presto. Inter e Lazio stanno facendo una stagione incredibile, alla Juventus però si gioca con l’obiettivo di vincere tutti i trofei in palio. Siamo pronti a battagliare fino alla fine».