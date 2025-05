Matuidi prova a spaventare l’Inter: «PSG supportato dalla Francia e funzionerà»

Matuidi parla della finale di Champions League tra PSG e Inter. L’ex centrocampista dei parigini e della Juventus si focalizza sul supporto dei tifosi francesi.

PSG – Blaise Matuidi, ex giocatore del PSG e della Juventus, ha parlato direttamente dal Congresso Fifa che si è tenuto in Paraguay. Le sue parole sulla finale di Champions League, focalizzandosi soprattutto sulla squadra parigina, che a detta sua potrà contare sul supporto di tutta la città di Parigi e anche della Francia. Le sue parole: «Avranno un’intera città alle spalle e persino, credo, gran parte del Paese e penso che funzionerà. Hanno dimostrato fin dall’inizio di questa competizione di avere una possibilità di vincerla. Luis Enrique lo ha già fatto con il Barcellona e con la nazionale spagnola, oggi lo vediamo con il PSG. È un grande allenatore, sa come costruire un gruppo». Lo stesso ex giocatore ha anche detto la sua sui nerazzurri.

INTER – Matuidi, allo stesso tempo, ha voluto elogiare anche l’Inter, ritenuta dall’ex juventino un avversario molto ostico. Le sue parole: «Una squadra italiana ben organizzata e capace anche di segnare tanti gol, come ha dimostrato contro il Barcellona». La finale è in programma a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio.