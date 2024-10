Mattioli: «La vittoria aiuta l’Inter per varie ragioni. Bene Arnautovic!»

Mario Mattioli si è pronunciato sulla vittoria dell’Inter contro la Stella Rossa con il punteggio di 4-0. Queste le sue parole.

IL PUNTO – L’Inter ha avuto la meglio, con un risultato importante per ragioni di classifica Champions, nella seconda sfida della competizione contro la Stella Rossa. I nerazzurri sono stati autori di una partita molto positiva in termini di proposta offensiva, con qualche piccola sbavatura soprattutto nel secondo tempo a far pensare che non siano del tutto risolti i problemi legati alla fase difensiva. Ora ci si aspetta un’altra prestazione convincente contro il Torino, tenendo conto dei progressi della squadra di Paolo Vanoli mostrati in questo inizio della stagione. Con una vittoria i nerazzurri vedrebbero ulteriormente alimentati i propri sogni di tornare sui binari visti nella scorsa annata.

Mattioli sul rendimento dei nerazzurri e su altri aspetti positivi della partita dell’Inter

IL RAGIONAMENTO – Il giornalista Mario Mattioli si è così espresso in merito al successo casalingo dell’Inter contro la Stella Rossa: «La vittoria fa bene all’Inter per varie ragioni, tra cui ovviamente quella della classifica Champions League. Mi è piaciuto molto Arnautovic, mentre Lautaro Martinez è sembrato quello degli altri tempi. Tutto ciò aiuta la squadra di Inzaghi, che ora dovrà saper affrontare i problemi avuti in questo inizio».