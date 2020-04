Mattioli: “Ripresa Serie A? Meglio chiudere e pensare a prossima stagione”

Mario Mattioli, giornalista RAI, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato a proposito della possibile ripresa del campionato di Serie A. Secondo Mattioli la scelta più giusta è quella di sospendere il campionato

FERMARSI – Secondo Mario Mattioli è più corretto sospendere il campionato di Serie A, partendo con una nuova stagione, se possibile, a settembre: «Con tutto quello che ci sta accadendo attorno che sicurezza possiamo avere? Se soltanto vediamo le precauzioni che devono prendere le squadre di calcio, sono notevolissime. A un certo punto si ricomincia, si va alla seconda giornata e si ammala un calciatore. Che succede? Si reinterrompe tutto? Occorrerebbe fare uno sforzo, bisognerebbe dire “È andata così, per questa stagione chiudiamo. E ricominciamo regolarmente a settembre”. Il danno economico lo hanno tutti. È arrivata una pandemia. Cominciare in questo modo, senza alcuna certezza, non va bene».