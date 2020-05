Mattioli (Pres. SPAL): “Retrocessi? Pronti a far ricorso. La ripresa…”

Condividi questo articolo

Walter Mattioli, presidente della SPAL, è intervenuto oggi a “RAI Radio 1”. Nel corso della sua intervista si è parlato della ripartenza in Serie A e di eventuali decisioni se non dovesse concludersi il campionato

Walter Mattioli ha prima parlato di come è ripartita la SPAL: «Abbiamo rispettato le indicazioni del protocollo e anche quelle del nostro staff medico, ma le responsabilità sono troppe ed è anche troppo pericoloso. Perciò abbiamo deciso di aspettare e seguire quello che ci veniva detto dal protocollo. In questi giorni abbiamo fatto le visite mediche ai calciatori, ora aspettiamo il nuovo protocollo per iniziare a lavorare tutti insieme. Finché non arriva, i giocatori continueranno ad allenarsi singolarmente. Siamo pronti, ma coscienti di quello che dobbiamo affrontare e nutro ancora qualche dubbio sulla possibilità che il 13 giugno saranno tutti quanti pronti a riprendere il campionato».

CAMPIONATO – Mattioli ha poi parlato della possibile ripresa della Serie A: «Sarà qualcosa di anomalo, soprattutto per il fatto di giocare porte chiuse, che non vorremmo mai accadesse. Se la Uefa, la Lega e la Figc ci daranno l’ok per scendere in campo, a noi comunque andrà bene. Mi dispiacerebbe però sentirmi dire che a 12 giornate dalla fine, con 36 punti a disposizione, essendo penultima, la Spal sarà quindi condannata alla Serie B».

RETROCESSIONE – Mattioli ha chiuso parlando della possibilità che si chiuda il campionato con retrocessioni in base alla classifica attuale e quindi con la SPAL retrocessa: «Siamo pronti a dar battaglia, ricorreremo e lo faremo presso i tribunali sportivi. Ci siamo salvati sempre all’ultimo e pensiamo di potercela fare. Se torneremo in campo, ce la giocheremo. E sono sicuro che faremo un grandissimo finale di campionato, la nostra mentalità è quella di lottare fino alla fine».

Fonte: Corrieredellosport.it