Mattioli più ottimista che mai: «L’Inter è in difficoltà. Roma, battila!»

Un Mattioli super ottimista durante il suo intervento in merito a Roma-Inter, sfida in programma domenica sera alle 20.45.

SUPER OTTIMISTA – Mario Mattioli fiducioso sulla sfida dell’Olimpico di domenica sera. Il giornalista, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, ritiene la Beneamata in difficoltà e i capitolini capaci di poterla battere. Il suo intervento: «L’Inter non sta attraversando un periodo particolarmente positivo, al di là di quello che ascoltiamo e vediamo. L’Inter, diciamolo, è in difficoltà. Per cui la Roma, che invece sta risalendo un po’ perché Ivan Juric è arrivato da poco e piano piano si è impossessato della squadra, credo che questa essere una partita importante, una sorta di svolta, una prova di estrema importanza per la stagione della Roma. Secondo me ha grandissime possibilità di vincere contro i nerazzurri».