Mattioli, ma perché?: «Ultras Inter, con Juventus era prima pagina»

Mattioli si esprime sul caso curve di Inter e Milan, ma alla fine il discorso diventa vittimistico citando l’inchiesta sulla Juventus del 2017.

CAMPO E CURVE – Mario Mattioli, intervenuto su Radio Radio Mattino Sport e News, si esprime così sull’attuale connubio in campionato tra Napoli e nerazzurri: «Vedo una non resistenza di Inter e Napoli. Analizzando le partite, non vedo questo dominio arrivare almeno fino al girone di andata, non ci sarà un cammino così imperioso». Poi lo stesso Mattioli, piccato, cambia discorso e parla dell’inchiesta ultras: «Sull’Inter, quello che sta avvenendo, io l’ho detto con ironia ma non troppo, probabilmente qualche cugino juventino salterà fuori per coinvolgere la Juventus, con la Juventus di mezzo se ne parlava in prima pagina. Senza la Juventus è un problema gravissimo nel calcio italiano che affonda. Senza la Juve ha poco volume».