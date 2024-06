Mattioli: «Marotta presidente, l’Inter toglie tanti dubbi! Paravento»

La nomina di Marotta come nuovo presidente dell’Inter è un grosso passo della nuova proprietà Oaktree. Il giornalista Mattioli, nel suo intervento di stamattina per Radio Radio Mattino Sport e News, valuta quanto avvenuto ieri.

SI CAMBIA – Mario Mattioli, pur essendo tifoso della Juventus, è contento per la nomina di Giuseppe Marotta presidente dell’Inter: «Innanzitutto, per quanto mi riguarda, parliamo di un vecchissimo amico dai tempi in cui lui cominciava e io cominciavo. Poi un cammino diverso, ma ugualmente interessante. Marotta è una persona e un professionista di spessore, io la vedo anche da parte dell’Inter un paravento davanti a qualche cosa che soltanto un uomo di fiducia nel mondo del calcio a livello internazionale può fare. Non era facile e non è facile gestire in questo momento l’Inter, non soltanto per la questione sportiva. Ma anche per la gestione di un club con un fatturato di questo livello. Mettendo Marotta l’Inter ha messo la garanzia al primo posto della piramide, intoccabile quasi».

Da Zhang a Marotta: per Mattioli l’Inter si cautela su diversi fronti

LA NOVITÀ CHE PESA – La presenza di Marotta come nuovo presidente dell’Inter è una linea di continuità rispetto all’era Suning. Mattioli evidenzia come possa aiutare a livello politico, oltre che sportivo: «Toglie subito tante polemiche, tante chiacchiere e tanti dubbi che ci sarebbero stati nel caso in cui alla presidenza fosse andato un uomo o della nuova gestione o un uomo qualsiasi, magari non conosciuto nel mondo del calcio. Non avrebbe dato le garanzie che invece dà Marotta. Si sono messi al vertice un’assicurazione garantita, per dirla in termini doppi. Per l’Inter potrà essere una cosa importante e positiva, le capacità di Marotta non stiamo qui a ricordarle. Dico solo, per chiudere, che il crollo della Juventus è incominciato da quando Beppe è andato via».