Mattioli: «Lautaro Martinez e Thuram? Prima mancava continuità»

Lautaro Martinez e Thuram implacabili con 23 gol in due. Mattioli stupito soprattutto dalla loro grande continuità, dote che in passato mancava.

CONTINUITÀ − Mario Mattioli, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, ha detto la sua sui due attaccanti dell’Inter: «Le doti di Lautaro Martinez si conoscono da anni, ma non la continuità. La continuità era un punto debole anche in Thuram, ma oggi hanno una continuità di rendimento incredibile. Lautaro Martinez ha avuto periodo di non segnare per diversi mesi, ma fino adesso ha una continuità indiscutibile. Thuram l’ho sempre seguito, quest’anno è presente in ogni partita. C’è sempre e la sua presenza è fondamentale».