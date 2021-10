Mattioli: «Inter, la mano di Inzaghi già si vede! Lazio senza gioco con Sarri»

Inzaghi ha già lasciato un’impronta nel gioco dell’Inter, mentre la mano di Sarri ancora non si vede per quanto riguarda la Lazio. Questa l’opinione sui due allenatori del giornalista Mattioli, intervenuto a Maracanà su TMW Radio.

TECNICI – Mario Mattioli ha parlato di Lazio-Inter e dei tecnici delle due squadre: «La Lazio ha necessità assoluta di rimettersi in carreggiata. Vorrei sapere chi ha visto un barlume di calcio o di schema nella Lazio. Io non ho ancora capito come dovrà giocare. Nell’Inter la mano di Simone Inzaghi si vede, perché gioca a tratti come la Lazio negli ultimi anni. José Mourinho lo conosciamo, Massimiliano Allegri anche. La mano degli allenatori si vede. Maurizio Sarri non si vede e non si era visto neanche nella Juventus. Sarà anche bravo, ma io sono scettico. Penso che la Lazio oltre il quinto o sesto posto non possa andare».