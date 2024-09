Mattioli non aspettava altro: «L’Inter ha 3 squadre? Macché! Togli uno e va in paranoia»

L’Inter ha pareggiato sul campo del Monza per 1-1. A commentare il pari del Brianteo, Mario Mattioli, che, a quanto pare, non aspettava altro che un passo falso dei nerazzurri.

PARANOIA – Mario Mattioli giudica a suo modo la prestazione deludente dei nerazzurri contro il Monza. Le sue parole a Radio Radio Mattino Sport e News: «Sono mesi che diciamo che l’Inter ha tre squadre, ma se gli togli un uomo va in paranoia. Ieri giocavano comunque dei titolari e dei co-titolari, eppure è andata in difficoltà. Evidentemente queste squadre, come il Monza o anche l’Empoli, sanno come adattarsi e bloccare i migliori. C’è una tensione maggiore, o meglio una meno attenzione da parte delle big. All’Inter non è che ci fossero giocatori sconosciuti, presto si dirà che Frattesi non è quello della Nazionale, che Carlos Augusto non è da Inter. Diciamo che il Monza ha giocato una bella partita e ha incartato l’Inter». Qualche minuto prima c’era stato anche l’intervento di Nando Orsi.