Mattioli: «Il gioco dell’Inter? Conte ha un grandissimo merito»

Mario Mattioli, giornalista “RAI” è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di “Maracanà” sulle frequenze di “TMW Radio” per parlare dell’Inter e di Antonio Conte.

LA POLEMICA SUL GIOCO – Mattioli non entra nelle critiche all’Inter per il gioco e riconosce i grandi meriti della squadra nerazzurra e del tecnico Antonio Conte: «La Juventus ha vinto i primi scudetti con Conte e non piaceva il gioco, ne ha vinti 5 con Allegri e non piaceva il gioco, ne ha vinto uno con Sarri e non era il gioco di Sarri e non piaceva. Se vogliamo vincere e giocare bene dobbiamo risalire al Barcellona di Guardiola che giocava bene ma era un branco di fuoriclasse assoluti. Non ho grande simpatia per l’Inter, ma Conte lo conosco da un sacco di tempo. Non dobbiamo dimenticare che ha preso un’Inter che andava un po’ così e arrivava a 15 punti dalla vetta, l’anno scorso l’ha messa in linea e quest’anno ha ingranato. Lukaku in Inghilterra era considerato un bestione e lo ha fatto diventare un giocatore di livello mondiale. Conte ha fatto riscoprire, da juventino faccio fatica a dirlo, il gusto di recitare una formazione. L’Inter a parte 1-2 titolari che si alternano ha 10 nomi con cui fa la formazione e questo è un merito grandissimo di Conte. Sta vincendo il campionato con pieno merito».