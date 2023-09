Mattioli: «Frattesi titolare in Inter-Milan? Al 70% nessun cambio!»

Mattioli non è convinto di cambi in vista di Inter-Milan, nonostante la super performance di Frattesi in Italia-Ucraina. Inzaghi rimarrà fedele al suo 11

NON CAMBIERÀ − Maurizio Mattioli sul centrocampo dell’Inter: «Inzaghi credo lasci le cose come stanno per tenere Frattesi per qualsiasi evenienza. Forse quest’anno Barella al posto di Mkhitaryan potrebbe essere una soluzione per sfruttare il lavoro dell’ex Sassuolo. Forse Barella ieri è stato meno brillante, ma ha fatto tanto lavoro oscuro. Si è anche liberato diverse volte al tiro, anche se ha sbagliato un paio di volte un facile controllo in area, non da lui. Ma per il 70% credo che le cose rimarranno così». Le sue parole a Radio Radio.