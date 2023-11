Mattioli: «Derby d’Italia? Inter unica che può vincere a Torino!»

Mattioli è convinto che l’Inter abbia più possibilità della Juventus in occasione del derby d’Italia di domenica 26. Queste le parole del giornalista in collegamento con Radio Radio.

OBIETTIVO TORINO – Mario Mattioli dà a Lautaro Martinez il ruolo di leader: «Non sembra ai più, ma la fascia da capitano responsabilizza e dà forza. Il peso può essere per chi ha un carattere fragile o non ha carattere, ma di Lautaro Martinez tutto si può dire tranne che non abbia carattere. Questa fascia, unita alla maturità del giocatore data dalle esperienze e dalla preparazione, con tanti piccoli fattori gli dà quella continuità che fino ad adesso era mancata. In alcune partite meglio e in altre meno, ma è sempre un giocatore che tiene imbrigliata la difesa avversaria. Già con questo il suo compito l’ha assolto, oltre a buttare la palla dentro. È uno dei giocatori insostituibili dell’Inter, che la rende la favorita in assoluto per il campionato. Partendo dal portiere e dalla difesa non c’è una fessura per dire che sia meno debole. Lo scudetto lo può perdere da sola, con la Juventus magari può finire in parità ma se c’è una squadra che può vincere a Torino è l’Inter».