Mattioli avvisa l’Inter: «La Juventus può farti male in un modo!»

Mattioli ha detto la sua su Inter-Juventus, scontro diretto in programma domenica sera. Il giornalista individua una situazione di gioco.

UNICA CHANCE − In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Mario Mattioli si esprime sul derby d’Italia: «La Juventus può andare a fare il colpo a Milano sicuramente. Può sfruttare, nonostante l’Inter abbia le fasce d’Italia migliori d’Italia, il contropiede. Ha giocatori adatti a fare questo. Non so se giocherà Chiesa, ma Yildiz può supportare Vlahovic. Ci arriva meglio l’Inter come risultati, morale e squadra. Si sa i nerazzurri sono superiori, ma la Juve ha dalla sua il fatto di avere un gioco in queste partite: si chiude improvvisamente per poi ripartire velocemente in contropiede. L’unico modo di fargli male è questo».