Mattinata di lavoro per l’Inter: presenti Conte e Marotta – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter ha ripreso oggi il suo programma di allenamenti individuali. Questa mattina la squadra divisa in due gruppi alla presenza di Antonio Conte e Beppe Marotta. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport

MATTINATA DI LAVORO – In attesa di novità sulla ripresa degli allenamenti di gruppo, l’Inter ha ripreso oggi il suo programma di allenamenti individuali: «Stanno uscendo i giocatori dal centro sportivo. La squadra oggi è stata divisa in due gruppi, uno di prima mattina e l’altro a metà mattinata. Presente Beppe Marotta in rappresentanza della società e presente anche Antonio Conte che, rispetto agli altri giorni, era in campo insieme ai giocatori. Tanto lavoro fisico, già la settimana scorsa Conte ha fatto faticare parecchio i giocatori per essere pronti quando si ripartirà. Lukaku e Lautaro Martinez continuano a lavorare in coppia e ovviamente i tifosi sperano che possa continuare anche l’anno prossimo».