Mattinata di lavoro per l’Inter: due gruppi ad Appiano – Sky

Anche oggi l’Inter ha continuato il suo lavoro di allenamenti individuali ad Appiano Gentile, dove si sono visti due gruppi distinti. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento dalla Pinetina per Sky Sport

ANCORA LAVORO INDIVIDUALE – Anche stamattina i giocatori dell’Inter hanno continuato il loro programma di allenamenti individuali: «Oggi c’è stato un via vai e hanno lavorato due gruppi, uno alle 9 e l’altro alle 11:30 Conte è presente, guarda dalla distanza i giocatori che si allenano da soli e ben distanti l’uno dall’altro. Ci tiene a essere presente anche se non può stare a contatto coi giocatori fino a quando non saranno completati i test medici. In attesa di capire quando potranno cominciare gli allenamenti collettivi, si continua a lavorare su quelli individuali».