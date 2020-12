Matthaus: “Il migliore nel ’90? All’Inter nel ’91 anche meglio! Portai fiducia”

Lothar Matthaus

Matthaus, grande campione tedesco trascinatore dell’Inter dal 1988 al 1992, ha rilasciato un’intervista a Globo Esporte in Brasile. L’ex giocatore ha ricordato la vittoria del Pallone d’Oro nel 1990, a cui ha fatto seguito una stagione strepitosa.

IL MIGLIORE – Lothar Matthaus torna indietro di trent’anni: «Sono stato eletto miglior giocatore del mondo nel 1990, ma non dalla FIFA. L’hanno fatto i giornalisti, scegliendomi per il Pallone d’Oro dopo i Mondiali. Nel 1991 ho poi vinto la Coppa UEFA con l’Inter, segnando tanti gol sia in Serie A sia per vincere il torneo in Europa, anche tanti gol per la Germania. Ho portato in campo la mia fiducia dai Mondiali di Italia ’90 all’anno successivo. Tutti sapevano che quello era il mio Mondiale, ma la stagione seguente stavo anche meglio. Vincere questo premio mi ha reso molto felice, ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e i giocatori che hanno giocato con me, perché senza una buona squadra non si vince nemmeno un titolo».

Fonte: Globo Esporte – Allan Caldas