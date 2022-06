Matthaus: «Lukaku la paura dei difensori. Lo vorrei al Bayern Monaco»

Lothar Matthaus ha parlato in Germania, ai microfoni della Bild, di Romelu Lukaku. Nonostante il belga sia ormai indirizzato a tornare all’Inter, l’ex centrocampista tedesco ha dichiarato come lo vedrebbe bene al Bayern Monaco.

DEVASTANTE – Lothar Matthaus elogia Romelu Lukaku. E ne esalta le caratteristiche: «Nessun difensore lo vuole affrontare. So bene che non è più giovanissimo e sarebbe difficile poterlo poi rivendere per una buona cifra. Ma in ogni caso sarebbe la soluzione ideale per i prossimi anni. Con lui in attacco il Bayern Monaco non avrebbe paura di nessuno».