Matthaus sicuro: «Inter merita Champions League. Un motivo!»

Lothar Matthaus, ex calciatore dell’Inter, si è pronunciato in merito alla finale di Champions League tra Inter e PSG. Dal suo punto di vista, i nerazzurri meritano la vittoria finale nella competizione.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter sfiderà il PSG nell’ultimo atto della Champions League 2024-2025. I nerazzurri, prima del match contro i francesi, affronteranno il Como nell’ultima giornata di Serie A, sperando nel clamoroso ribaltone in testa al Campionato. Con il -1 dal Napoli, chiamato al match casalingo contro il Cagliari, i meneghini sono consapevoli della complessità del compito cui sono chiamati. Ma proveranno comunque a fare la propria parte, auspicando in sorprese positive dallo Stadio Maradona.

Matthaus sul match tra PSG e Inter: il suo commento

IL RAGIONAMENTO – La leggenda nerazzurra Lothar Matthaus ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast Il posticipo proprio in merito alla finale di Champions League. L’ex calciatore tedesco ha indicato le sue speranze in vista dell’incontro: «Spero che l’Inter possa vincere la Champions League. Il lavoro di Inzaghi è stato ottimo, come dimostrato dalla qualificazione ai danni di Bayern Monaco e Barcellona, dopo aver fatto anche un’ottima fase a girone unico. Ritengo che la squadra nerazzurra sia stata quella più continua nel corso della coppa europea. Dal mio punto di vista, la compagine di Inzaghi meriterebbe il successo finale».