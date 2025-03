Matthaus: «Bisseck in Nazionale meritato. Bayern Monaco-Inter, una finale»

La leggenda Lothar Matthaus, ex Inter e Bayern Monaco nonché della nazionale della Germania, ha elogiato Bisseck e si è espresso sulla sfida dei quarti di finale di Champions League.

BISSECK – Yann Aurel Bisseck ha ricevuto la sua prima convocazione della nazionale maggiore della Germania. Ne ha parlato la leggenda Lothar Matthaus a Sky Sport Deutschland: «Pienamente meritato! È uno dei migliori difensori centrali del campionato italiano. Bisseck è giovane e dinamico. All’Inter, devi avere qualcosa di eccezionale in difesa per giocarci. Sta facendo un’ottima impressione e quindi è giustamente incluso».

BAYERN MONACO-INTER – Poi Matthaus non poteva non esprimersi sulla sfida dei quarti di finale di Champions League: «Non vedo l’ora di vederla. Questa partita è speciale per me, ovviamente, perché si affronteranno le mie due ex squadre. Entrambe sono in cima ai rispettivi campionati. Ciò dimostra la qualità di entrambe le squadre. A mio parere, l’Inter è stata la squadra più stabile in Italia negli ultimi quattro anni; è molto costante, disciplinata e ben posizionata».

FINALE ANTICIPATA – Poi Matthaus paragona le due squadre: «In termini di singoli giocatori, la qualità del Bayern probabilmente è più alta con Harry Kane, Jamal Musiala e Joshua Kimmich. Ma il collettivo dell’Inter sta lavorando molto bene sotto la guida dell’allenatore Simone Inzaghi. Hanno anche diversi giocatori come Yann Sommer e Marcus Thuram che conoscono molto bene la Bundesliga. È una grande partita, una finale anticipata».