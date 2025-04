Matthaus: «Bayern Monaco con lacune. L’Inter può usare una strategia!»

Il doppio ex di Inter-Bayern Monaco, Lothar Matthaus, ha il cuore diviso a metà per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. In vista della sfida di mercoledì l’opinionista di SkyDE spiega le proprie aspettative, con alcuni consigli alle due squadre.

LEGAME – Intervistato da Abendzeitung, Lothar Matthaus esordisce: «Ci sono due cuori che battono nel mio petto. Non è bello dover soffrire o piangere insieme a una squadra. Sento un legame incredibile con l’Inter, i tifosi mi portano ancora tra le mani. Il Bayern Monaco ha sicuramente grandi possibilità di progredire. Non voglio dire che vadano alla partita da favoriti, perché conosco la potenza di San Siro. Ma se c’è qualcuno che può farlo, quello è il Bayern Monaco, che non adatta il suo stile di gioco alla squadra di casa ma è sempre dominante».

Matthaus diviso tra Inter e Bayern Monaco: ecco cosa si aspetta dalla sfida di Champions League

PRECEDENTI – Lothar Matthaus ricorda un precedente, giocato con la maglia dell’Inter, che va dalla parte del Bayern Monaco. La vittoria dei tedeschi a San Siro per 3-1, negli ottavi di finale della Coppa UEFA 1988/1989, che permise loro di passare il turno dopo la sconfitta casalinga per 2-0. Matthaus in merito ricorda: «Ero dall’altra parte allora. Poteva essere 10-3, ma Raimond Aumann ha offerto una prestazione di livello mondiale in porta e ha giocato la partita della sua vita. Ha parato tutto quello che poteva. Eravamo disperati per lui nel secondo tempo. Col senno di poi, sono contento per lui».

LACUNE – Lothar Matthaus, ricordando le più recenti vittorie del Bayern Monaco a San Siro, dichiara: «Il miracolo di Milano è già avvenuto, e il Bayern, come il calcio tedesco, ha grandi ricordi di San Siro. Nulla è ancora perduto ma si potevano vedere i punti deboli del Bayern Monaco in casa. Hanno subito troppo in difesa. Hanno avuto lacune e sono stati troppo lenti nei duelli di corsa. Si può vedere che mancano quattro giocatori che hanno posizioni di partenza fisse: Jamal Musiala, Manuel Neuer, Dayot Upamecano e Alphonso Davies, quattro grandi».

FURBIZIA – Lothar Matthaus, infine,dà qualche consiglio alle due formazioni: «Se l’Inter è furba, attaccherà il Bayern Monaco. La squadra di Kompany non vuole che la pressione li assalga quando sono senza fiato. Il Bayern deve prima segnare un gol e non subirne, poi le carte verranno rimescolate. La squadra tedesca ha la pazienza, l’esperienza e anche la qualità. Spero che Harry Kane abbia tenuto da parte i gol per mercoledì. Forse approfitterà del momento decisivo a Milano per portare il Bayern Monaco in semifinale».