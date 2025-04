Matthaus: «Il Bayern Monaco pure in emergenza ha più qualità dell’Inter»

Lothar Matthaus, ex calciatore di Bayern Monaco e Inter, ha parlato dell’incrocio nei quarti di Champions League tra i bavaresi e i nerazzurri. Le parole del doppio ex.

IL CONFRONTO – Lothar Matthaus, calciatore leggendario che ha militato per entrambi i club, è intervenuto all’emittente tedesca Sport 1, parlando di Bayern Monaco-Inter. Il vincitore del pallone d’oro del 1990, si è concentrato sulle qualità del Bayern, nonostante le molte assenze dei bavaresi, elogiando anche il lavoro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra: «Con Dayot Upamecano e Alphonso Davies, oltre a un Manuel Neuer in piena forma, sarebbero favoriti. Tuttavia, hanno abbastanza giocatori con grande classe per decidere questo confronto. Harry Kane, Leroy Sané, Michael Olise, Joshua Kimmich. Non vedo questa qualità all’Inter; sono cresciuti insieme come collettivo nel corso degli anni. Con Upamecano e Davies fuori, il Bayern perde i suoi due giocatori difensivi più veloci. Ma anche senza Jamal Musiala, sono più forti dell’Inter in attacco, e Kane ha una percentuale di gol significativamente migliore di Lautaro Martinez. Simone Inzaghi allena lì da quasi quattro anni, il che è piuttosto insolito in Italia e la dice lunga sul suo lavoro. La squadra è compatta, robusta, forte fisicamente e il mix di veterani e talenti è perfetto».