Matthaus ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano argentino Olé. L’ex campione tedesco, fondamentale per l’Inter di fine anni Ottanta e inizio anni Novnata, ha ricordato come nel 1988 rifiutò un’offerta del Milan.

LA SCELTA GIUSTA – Lothar Matthaus ricorda quando arrivò in Serie A: «Nel 1987 mi voleva il Napoli, c’eravamo anche riuniti ma alla fine non mi sentivo ancora pronto per andare in Italia. Ci conoscevamo con Diego Armando Maradona dai Mondiali del 1986, ma credevo di non essere in grado di giocare al suo fianco in un Paese dove non conoscevo niente e nessuno. Poi, un anno dopo, arrivarono le offerte di Inter e Milan: scelsi l’Inter, dove ho passato anni indimenticabili. L’unico argentino con cui ho condiviso lo spogliatoio è stato Ramon Diaz. Era una grande persona fuori dal campo e un ottimo attaccante dentro. In quell’Inter c’era una splendida coppia d’attacco: lui e Aldo Serena. Mi trovavo molto bene con Diaz: si muoveva come un serpente, appariva quando meno te l’aspettavi».

Fonte: Olé – Vicente Muglia