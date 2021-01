Matteoli: Â«Nainggolan? Ora ha qualche problema, ma lui non si discuteÂ»

Matteoli: «Nainggolan? Ora ha qualche problema, ma lui non si discute»

Gianfranco Matteoli

Matteoli, ex grande calciatore di Inter e Cagliari, oggi osservatore, è intervenuto ai microfoni di “Videolina”. Tra gli argomenti affrontati anche la fascia di capitano indossata da Barella in maglia rossoblù e il ritorno di Nainggolan in Sardegna. Di seguito le sue dichiarazioni

Gianfranco Matteoli, ex calciatore di Inter e Cagliari, fa il confronto tra la sua fascia di capitano e quella di Nicolò Barella in maglia rossoblù: «La fascia di capitano? Io ci sono arrivato dopo, Nicolò ci è arrivato prima. Chiaro che poi le strade sono diverse per arrivare a giocare nel Cagliari. Fare il capitano è una cosa molto importante. Lui l’ha fatto da giovane, magari le dinamiche vere e proprie non le ha conosciute perché il suo obiettivo era andare in campo e giocare». Matteoli parla anche del ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna: «Parliamo di un grande giocatore, ora sicuramente ha qualche problema perché non giocare per tanto tempo non è semplice, ma lui non si discute. Sicuramente farà fare il salto di qualità alla squadra».