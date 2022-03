Matteoli: «Liverpool-Inter? Ho buone sensazioni. Barella giocatore unico»

L’ex giocatore dell’Inter nonché scopritore di Nicolò Barella, Gianfranco Matteoli, ha parlato della sfida di questa sera a Liverpool. Poi qualche considerazione sul centrocampista sardo e su un possibile vice Brozovic

A LIVERPOOL − Per Matteoli, qualche chance di qualificazione c’è: «Le sorprese sono all’ordine del giorno, anche se l’Inter gioca contro una grandissima squadra, che oltretutto parte dallo 0-2. Però ho buone sensazioni, l’ultima uscita è stata confortante e li ho visti bene, al netto del livello magari non eccellente dell’avversario».

BARELLA − Sul suo pupillo, così Matteoli: «È unico. Di certo in una partita di questo tipo torna utile un giocatore di grande esperienza come Arturo Vidal, che però non mi sembra nel suo momento migliore. Paragone di Jurgen Klinsmann con Lothar Matthaus? Matthaus è stato un giocatore sublime, Barella è Barella. Questi paragoni mi sembra che lascino un po’ il tempo che trovano. Lui può giocare in tutti i moduli, ma il suo ruolo è quello attuale, da mezzala è determinante».

DIVERTENTE − Matteoli incantato dal gioco dei nerazzurri: «Ho la sensazione che l’Inter sia passata attraverso un momento di calo, anche sfortunata. In molte occasioni gli uomini di Simone Inzaghi non sono riusciti a segnare per un nulla. Una cosa però la devo dire. Quest’anno veder giocare l’Inter mi diverte molto».

VICE BROZOVIC − Il pensiero di Matteoli sul centrocampista croato: «In questo momento non vedo in giro giocatori che possano fare quel ruolo a quei livelli, ci sono solo giovani interessanti che possono arrivarci col tempo e soprattutto con l’impiego. Diventa difficile…Inter favorita per lo Scudetto? Secondo me sì: per la squadra che sono, per il gioco che esprimono, per la rosa che hanno».

Fonte: Calciomercato.com