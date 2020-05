Matteoli: “Io il primo Pirlo! Inter-Cagliari di Coppa UEFA? A San Siro…”

Condividi questo articolo

Il Cagliari festeggia 100 anni di storia e per l’occasione ha parlato anche Gianfranco Matteoli. L’ex centrocampista rossoblù – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” – ricorda anche la semifinale di Coppa UEFA persa contro l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

RICORDI – Il Cagliari festeggia 100 anni di storia e per l’occasione, ai microfoni di “Sky Sport”, è intervenuto Gianfranco Matteoli: «Ogni periodo ha i suoi calciatori. Io sono stato il primo Andrea Pirlo, nel senso che grazie all’intuizione di Giovanni Trapattoni iniziai a giocare davanti alla difesa, il che mi portò a fare molto bene». Matteoli parla anche della semifinale di Coppa UEFA persona contro l’Inter: «Arrivammo stanchi, perché nel corso della stagione ci concentrammo sull’Europa per poi trovarci in cattive acque in campionato. Spendemmo tanto in una partita contro la Reggiana e a San Siro non fummo al top».