Matteoli: «Inter, periodaccio ma può dare un colpo. Gol? Preoccupa altro»

Matteoli, ex centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Secondo lui ci sono ancora margini per rimettere a posto la stagione, ma tutto passa dalla ripresa.

NECESSARIO SVOLTARE – Gianfranco Matteoli affronta le difficoltà dell’Inter: «Sono incappati in un periodaccio. Nelle ultime partite del campionato hanno perso due partite, contro Milan e Sassuolo, ma purtroppo i restanti pareggi non servono a niente. Ultimamente c’è meno brillantezza. Era piacevole vedere la squadra e la sensazione era quella che fosse davvero difficile giocarci contro. Ma se arrivi un sacco di volte lì e non fai gol…»

PROBLEMA REALIZZATIVO – Matteoli esclude però che il problema dell’Inter risieda in Edin Dzeko e Lautaro Martinez: «Non è una squadra molle. Ma una che non concretizza le occasioni create. In fase di rifinitura c’è qualche errore di troppo. Si sbaglia l’ultimo passaggio, un arresto, e si è imprecisi sotto porta. Io sarei più preoccupato se una squadra non arriva a tirare in porta. I terminali vivono in un momento di appannamento, in cui non gli dice bene. Ci sono dei periodi in cui tocchi la palla e va dentro, altri in cui non segni neanche con le mani».

COME RIALZARSI? – Fra i vari temi Matteoli tocca anche Juventus-Inter: «Vincere il campionato? Certo, è ancora lì. Ma la partita con la Juventus, una gara da tripla, sarà fondamentale. Se battesse i bianconeri darebbe un colpo a tutti, rimettendosi in carreggiata. Se andasse male sarebbe diverso. E a quel punto sarebbe la squadra di Massimiliano Allegri che potrebbe tranquillamente puntare al Tricolore».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna



