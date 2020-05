Matteoli: “Inter, che vittoria nel derby dopo il Bayern. Io e Brozovic…”

Gianfranco Mattioli, ex centrocampista nerazzurro, è intervenuto a “Inter TV”. Insieme ad Andrea Mandorlini (QUI le sue parole) si è parlato dello scudetto dei record vinto nella stagione 1988/1989

SCUDETTO – Gianfranco Matteoli ha palrato a “Inter Calling”: «Il Trap mi ha cambiato ruolo, prima giocavo più avanti dopo nel ‘mundialito’ mi ha schierato davanti la difesa. In quela stagione siamo partiti male poi abbiamo fatto un campionato eccezionale. Tutti erano importanti ed era un gruppo forte anche per questo. I giovani quell’anno ci hanno dato una mano. Ho giocato in quel ruolo per caso e poi mi sono rifatto una carriera. Tutti hanno messo del loro per fare un campionato di livello».

CENTROCAMPISTI – Matteoli ha poi parlato del paragone con Marcelo Brozovic: «Siamo diversi. Ultimamente mi sta convincendo sul campo e sotto tutti i punti di vista. A me piace tanto. È dura giocare a San Siro. Io mi sono sempre trovato bene ed è stato un onore. Si tratta di una maglia pesante, ma a San Siro capisci chi è veramente un giocatore di calcio soprattutto al terzo pallone sbagliato».

IMPORTANTI – Chiusura per Matteoli su alcune partite della stagione: «Quella contro il Bayern è stata una serata storta e sfortunata. La palla non entrava mai, ma ci sono delle partite così. Noi ci abbiamo messo del nostro. Qualche giorno dopo col Milan giocammo una partita da squadra tosta e con intelligenza. Abbiamo meritato di vincere la partita».