Matteoli: «Inter? Aspettano al varco! Cambi per giallo ridicoli. Lukaku…»

L’Inter attraversa un momento complicato che adesso si sta cercando di risolvere attraverso un confronto diretto tra Inzaghi e la dirigenza (vedi articolo). Gianfranco Matteoli, grande ex nerazzurro, considera tutto ciò che ruota intorno ai nerazzurri qualcosa di esagerato. Poi un commento anche su Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva

ESASPERANTE – L’Inter attraverso un momento difficile ma secondo Gianfranco Matteoli è tutto piuttosto esagerato: «Quanto è grossa la crisi dell’Inter? Mi sembra un attimino esagerata, insomma ci può stare un momento di difficoltà solo che magari ormai l’Inter l’aspettano al varco. Quando all’inizio si parla di una squadra incredibile e poi ha qualche battuta d’arresto chiaro che succede questo, tutto normale».

MODA RIDICOLA – Matteoli dice la sua anche sulle sostituzioni in seguito alle ammonizioni, come quelle di Simone Inzaghi a Udine: «Io penso che sia diventata una moda questo discorso dei cambi, mi sembra piuttosto ridicolo. Secondo me il giocatore ammonito deve capire che il calcio è cambiato con gli arbitri che fischiano molto, devono capire che se succede una cosa del genere è in agguato il secondo cartellino. Non fai determinati entrate, a volte succede in zone del campo dove non ha senso. Anche da parte degli arbitri vedo ammonizioni che fanno ridere».

ATTEGGIAMENTO – Per finire Matteoli commenta il ritorno di Romelu Lukaku: «Sicuramente con Conte giocava in una certa maniera. A me l’Inter di Conte non entusiasmava, sono sincero. Magari vincevano ma come prestazioni non mi entusiasmava. Devo dire che l’anno scorso mi è piaciuta, giocavano bene e ha fatto alcune partite di livello. Chiaro che con Lukaku deve giocare in una certa maniera ma penso sia anche difficile cambiare l’atteggiamento di una squadra solo in base a un giocatore. Non penso sia una cosa facile».