Matteoli consiglia l’Inter: «Calhanoglu da tenere stretto, differenza!»

Matteoli ritiene Hakan Calhanoglu un giocatore troppo importante per l’Inter. L’ex giocatore non vuole parlare di cessione.

FONDAMENTALE – Gianfranco Matteoli, in collegamento su Radio Sportiva, non ha dubbi sul regista turco, corteggiato dal Bayern Monaco: «Calhanoglu? Un giocatore così l’Inter se lo deve tenere molto stretto perché è molto importante, sarebbe difficile trovarne un altro per sostituirlo. Secondo me non bisogna farselo sfuggire. Asllani? Calhanoglu è un giocatore di grande livello, bisogna vederle queste cose. Asllani si farà, ma oggi l’Inter ha bisogno di Calhanoglu per fare la differenza».