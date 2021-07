Matteoli ha seguito, lavorando per il settore giovanile del Cagliari, tutta la crescita di Barella sin da quando era bambino. L’ex centrocampista dell’Inter, in un’intervista rilasciata a “Notti Europee” su Rai 1, racconta come l’ha visto migliorare.

PROPOSITIVO DA SUBITO – Gianfranco Matteoli traccia un profilo di Nicolò Barella: «L’ho conosciuto che era un bambino, aveva quattro anni o forse meno. Andavo in questa casa in campagna di suo zio, di cui sono molto amico, ed era sempre a giocare in un campetto lì dietro. Facevamo delle partitelle, già da allora aveva questo carattere che voleva sempre primeggiare ed essere protagonista. La palla usciva fuori e, mentre i compagni aspettavano un nuovo pallone, lui saltava la recinzione e andava a riprendersi il pallone per riprendere subito: aveva anche questo fuoco dentro. A otto anni lui arriva al Cagliari e ha iniziato un po’ la sua avventura, che l’ha portato all’esordio in Serie A con Gianluca Festa. La sua grande qualità, difficile da trovare, è la personalità: può giocare in qualsiasi stadio e con i giocatori più forti al mondo. Ha questa imponenza in campo che dà l’impressione sia alto un metro e novantacinque».