Mattarella: «Inter-Fiorentina, applaudire il risultato e entrambe le squadre!»

In occasione di Inter-Fiorentina, valida come finale di Coppa Italia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ospitato i due club al Quirinale (vedi articolo). Ecco un piccolo estratto, in onda su Sportmediaset, del discorso del Capo dello Stato.

DISCORSO – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato così a Inter e Fiorentina alla vigilia della finale di Coppa Italia: «Se posso permettermi una battuta, le simulazioni sono come un virus, simile al Covid, diffuso in tutto il mondo, come si è visto negli ultimi Mondiali. Sono sicuro che questo sarà estraneo al vostro incontro. Mi auguro anche che i tifosi si rispettino vicendevolmente comunque vada, applaudendo il risultato ed entrambe le squadra».