Matrone: «L’Inter vive alla giornata, Skriniar non ti fa vincere i Campionati»

Vincenzo Matrone, ospite oggi a Sportitalia, ha parlato riguardo la situazione di Milan Skriniar, il cui rinnovo ancora non è arrivato.

SKRINIAR – Vincenzo Matrone non è convinto nel rinnovare Milan Skriniar: «Io spero che Skriniar firmi per i tifosi dell’Inter. Sono dell’idea però che 7 milioni a Skriniar siano troppi. Non fa bene al calcio italiano. Non ti fa vincere i campionati. È un ottimo difensore ma non vale quella cifra. Normale che in Europa ci siano squadre che possono permettersi di pagare così tanto Skriniar. Meglio che vada a giocare nello splendido Campionato francese allora». Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la risposta del difensore slovacco.

SOCIETÀ – Matrone ha poi continuato parlando della società: «L’Inter al momento vive alla giornata, sperando che arrivi un altro proprietario. Non può più andare avanti, sopravvive con i parametri zero o i prestiti. Il vero acquisto dell’Inter secondo me sarà un’altra società. Sicuramente più di Skriniar e di Lukaku, serve un’altra proprietà». Le intenzioni di Steven Zhang a riguardo non sono particolarmente chiare.