Matri: «Thuram straripante, a suo agio. L’Inter gode di un fattore importante!»

L’Inter è salita in cattedra in occasione del match vinto per 4-0 contro l’Atalanta nella terza giornata di Serie A: mattatore dell’incontro Marcus Thuram, che ha realizzato una doppietta nel secondo tempo.

GRANDE INIZIO – L’inizio di questa Serie A ci ha mostrato un Marcus Thuram, decisamente in palla, che ha trascinato l’Inter al primo posto in classifica dopo tre gare. Del rendimento del francese, così come delle ambizioni dei nerazzurri, ha parlato l’ex calciatore Alessandro Matri a Radio TV Serie A: «Inter favorita, la Juventus ha fatto un gran mercato ma ha bisogno di inserire i suoi nuovi innesti gradualmente. Ho visto un Thuram straripante, ora conosce bene i suoi compagni e ha utilizzato gli insegnamenti assunti nello scorso anno per ritrovarsi, perché comunque veniva da infortuni. ll gioco dell’Inter lo aiuta molto, Inzaghi lo ha messo a suo agio… così stanno venendo fuori tutte le sue qualità».

Matri si esprime su un aspetto importante che emerge nell’ambiente Inter: il caso Thuram!

UN VANTAGGIO – Matri ha poi sottolineato un fattore che sta sicuramente contribuendo ai successi dell’Inter: «Quello che mi piace quando vedo l’Inter è che c’è proprio un bel clima, come dimostrato dall’intervista post-gara di Thuram e Barella. Anche le vittorie aiutano a consolidarlo, ma vedo questa realtà». Il clima creatosi nello spogliatoio è sicuramente frutto del legame venutosi a formare all’interno della squadra e nei rapporti dei calciatori con lo staff tecnico e l’intera società nerazzurra.