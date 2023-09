Matri: «Thuram ha cancellato Lukaku! L’anno scorso tirava i rigori»

L’Inter scende in campo a Salerno per la prima volta con Klaassen e Sanchez dal 1′. Matri commenta le scelte di Inzaghi e sottolinea come Thuram abbia cancellato completamente Lukaku. Di seguito il pensiero espresso su DAZN

ESPERIENZA – L’Inter di Simone Inzaghi scende in campo a Salerno senza Henrikh Mkhitaryan dal 1′. Alessandro Matri commenta l’assenza dell’armeno e l’inserimento di Davy Klaassen: «La novità è che non c’è Mkhitaryan, da Klaassen dobbiamo aspettarci tanta intensità in mezzo al campo. L’olandese è un giocatore di esperienza e Inzaghi può stare molto tranquillo».

CANCELLATO – L’ex attaccante poi afferma come Marcus Thuram non stia facendo rimpiangere per nulla Romelu Lukaku: «Manca Lukaku? Per me manca perché Arnautovic si è infortunato, ora l’attenzione si sposta su Sanchez ma per me Thuram ha cancellato completamente Lukaku. L’anno scorso l’Inter non ha mai avuto Lukaku, le 12 partite non le ha perse perché è mancato il belga. Non c’è Brozovic? C’è Frattesi e c’è un Carlos Augusto in più. Per me l’Inter rispetto all’anno scorso ha molta più scelta. Lukaku lo ha avuto gli ultimi due mesi. Ha fatto la differenza? Ha tirato i rigori. Quest’anno Inzaghi ha più alternanza».