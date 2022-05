Matri: «Serie A in mano al Milan. Un fattore farà la differenza»

Matri dagli studi di DAZN dopo Roma-Venezia 1-1, ha parlato anche della lotta scudetto. L’ex attaccante del Milan parla di un fattore che farà la differenza.

LOTTA SCUDETTO – Alessandro Matri commenta così su DAZN la lotta scudetto: «Il campionato adesso è in mano al Milan e per lo stato di forma e mentale, è un pizzico avvantaggiata rispetto l’Inter. Un fattore chiave riguarda alcuni giocatori che quest’anno, rispetto l’anno scorso, stanno facendo la differenza al Milan. Penso per esempio ai vari Rafael Leao e Sandro Tonali, l’anno scorso non erano così decisivi. Questo è tutto merito di Stefano Pioli che è riuscito a tirare il meglio da loro».