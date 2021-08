Matri: «Scudetto? L’Inter ha perso pezzi importanti. Inzaghi molto bravo»

Alessandro Matri, nel corso di una lunga intervista concessa al “Tuttosport”, ha parlato dell’Inter. Secondo l’ex attaccante i nerazzurri sono i favoriti per la corsa allo scudetto in Serie A.

FAVORITI – Alessandro Matri, ex attaccante tra le altre di Milan e Juventus, parla a proposito dell’Inter e delle possibilità scudetto dei nerazzurri: «Favorita per lo scudetto? Di solito chi è in campione in carica, anche se l’Inter ha ceduto pezzi importanti come Conte, Lukaku ed Hakimi. Però non sottovalutate Simone Inzaghi, l’ho visto lavorare da vicino alla Lazio ed è davvero bravo».

Fonte: Tuttosport