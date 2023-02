Matri: «Milan, se prende gol con l’Inter nei primi 20′ partita pericolosa»

Matri vede i primi venti minuti del derby Inter-Milan come decisivi per indirizzare la stracittadina. L’ex attaccante rossonero, nel corso di Players Only su DAZN, ipotizza un rischio di goleada in caso di gol nerazzurro in avvio.

MOMENTO DI SVOLTA – Per Alessandro Matri il derby odierno è fra due squadre non al 100%: «C’è delusione da entrambe le parti. Si aspettavano di arrivare a questo derby più vicini al Napoli, con una classifica un po’ più corta. L’Inter arriva da una grande vittoria in Supercoppa Italiana col Milan, che ha riacceso la rivalità: non se le sono mandate a dire. Forse arriva nel momento migliore per clima per il Milan, perché è la partita che può riattivarlo mentalmente. L’anno scorso ha perso lo scudetto, ma quest’anno ci sono stati margini di miglioramento in più: Romelu Lukaku non l’ha mai avuto a disposizione, Marcelo Brozovic si è infortunato. Adesso il 3-5-2 è ancora più lineare, perché l’anno scorso c’era Ivan Perisic che ti permetteva di cambiare. Se il Milan dovesse prendere gol nei primi venti minuti diventa pericolosa».