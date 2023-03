Matri: «Mandare via Inzaghi per prendere chi? All’Inter tre trofei»

Si è parlato tanto nelle ultime settimane di avvicendamento in vista per quanto riguarda Inzaghi all’Inter. Matri, nel corso di Players Only su DAZN, non è però convinto che possa essere la scelta giusta.

L’ERRORE – Alessandro Matri guarda cosa va e cosa non va nell’anno e mezzo di Simone Inzaghi all’Inter: «Per me pesa non aver vinto lo scudetto l’anno scorso. Comunque era favorito, anche quest’anno è quello che ha la rosa più forte del campionato però il Napoli ha fatto un cammino strepitoso. Secondo me l’Inter dovrebbe stare sei-otto punti dietro a questo Napoli, l’unica cosa che mi chiedo è quale sia l’obiettivo e il progetto. Mandare via Inzaghi ma per prendere chi? Ha vinto tre trofei, è ai quarti di Champions League e in semifinale di Coppa Italia. Pesano i campionati non vinti, che erano un obiettivo importante per l’Inter, ma mi domando quale sia il reale progetto per i prossimi anni. Inzaghi era stato preso per continuare il percorso di Antonio Conte, secondo me l’Inter dell’anno scorso giocava meglio di quella di due anni fa e di quella di quest’anno».